У Тернополі показали «Пана Ніхто»

Політичний в’язень та один із чільних представників так званої «пізньошістдесятницької» генерації і дисидентсько-самвидавного руху в Україні Ігор Калинець розповів у віршах про гіркий досвід боротьби за українську ідентичність.

На допрем’єрному показі уривку фільму «Пан Ніхто» про Ігоря Калинця змогли побувати відвідувачі Мистецького фестивалю «Ї». Режисер Олександр Фразе-Фразенко називає митця своїм «поетичним вчителем».

Олександр Фразе-Фразенко ще й пише власні поезії. Він зачитав вірші, де акцентував увагу на поетах-політв’язнях, які «живуть в притулку для зів’ялих квітів». Не оминув і тему патріотизму, оскільки навіть «дерева мають свою Вітчизну».

Фільм «Пан Ніхто» дуже повільний, на межі між документальним і художнім, майже немає «розмов про»…

«Ігор Калинець перестав бути поетом у 1971 році. Є казка про Пана Ніхто, тому режисерові захотілось назвати так цей фільм. Я би сказав, що це «Історія старого поета»», – додає пан Калинець.

Цього року Ігор Калинець зібрав свої твори у одне видання, яке налічує 8 томів.

Квитки чекають вас на сайті – https://gastroli.ua/en/events/mistetskii-festival-yi , або в касі УД «Перемога».