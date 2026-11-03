Понад 20 атак на енергооб’єкти за добу: в Україні ускладнилася ситуація зі світлом

В Україні триває одна з наймасштабніших атак росії на енергетичну інфраструктуру. Через обстріли ситуація в енергосистемі додатково ускладнилася, у низці регіонів запровадили аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

За інформацією компанії, лише протягом минулої доби російські війська понад 20 разів цілеспрямовано атакували енергетичні об’єкти. Для ударів застосували безпрецедентну кількість засобів ураження, що призвело до значних пошкоджень інфраструктури.

Станом на момент повідомлення аварійні відключення електроенергії застосовували в низці регіонів, зокрема в Києві.

Тисячі енергетиків працюють над ліквідацією наслідків обстрілів і відновленням електропостачання. Насамперед заживлюватимуть об’єкти критичної інфраструктури.

В «Укренерго» зазначають, що всі відповідні служби координують роботу для якнайшвидшої стабілізації ситуації. Про подальші зміни в енергосистемі обіцяють повідомляти додатково.