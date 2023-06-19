Тепер санаторій «Лісова пісня» частково належатиме державі

Прокуратура захистила у судах всіх інстанцій право власності держави на частку у майні пансіонату «Лісова пісня» вартістю понад 2,5 млн грн

Ювенальні прокурори Тернопільської обласної прокуратури впродовж п’яти років відстоювали у суді інтереси держави щодо частки дитячого оздоровчого комплексу, що складається з нерухомого майна площею понад 4, 5 тис. кв км та земельної ділянки площею 8 га, вартістю понад 2,5 млн грн.

Верховний Суд підтримав позицію прокуратури, касаційну скаргу директора пансіонату залишив без задоволення, а постанову Західного апеляційно господарського суду – без змін, якою за державою визнано право власності на понад 43 % статутного капіталу пансіонату «Лісова пісня» у м. Борщів Тернопільської області.

Відтепер держава зможе ефективніше управляти закладом, щороку оздоровлюючи дітей у рекреаційній зоні за бюджетні кошти.

Рішення суду остаточне, оскарженню не підлягає.