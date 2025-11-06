4000$ за допомогу ухилитися від призову: у Тернополі поліцейські затримали чоловіка, який вимагав гроші за допомогу з мобілізацією

Схему вимагання неправомірної вигоди, пов’язану з ухиленням від мобілізації, викрили слідчі ГУНП в Тернопільській області спільно з співробітниками Управління стратегічних розслідувань та працівниками Департаменту військової контррозвідки СБУ.



Наразі відомо, що тернополянин вимагав неправомірну вигоду у військовозобов’язаного. У ході досудового розслідування стало відомо, що свої послуги він оцінював в 4 тисячі доларів США. За ці гроші “бізнесмен” обіцяв повпливати на працівників Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки й зняти чоловіка з розшуку.



Це дозволило б військовозобов’язаному ухилитися від призову на військову службу за мобілізацією. 3 листопада фігуранта під час отримання коштів затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловікові уже повідомили про підозру відповідно до частини 3 ст.369-2 ККУ (зловживання впливом).



Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Слідчі поліції перевіряють інших осіб на причетність до даного злочину. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.







