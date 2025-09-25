Тернопільщина – лідер України у тваринництві

Тернопільська область посіла перше місце у всеукраїнському рейтингу за результатами роботи тваринницької галузі станом на 1 вересня 2025 року.

За основними показниками розвитку аграрної сфери регіон продемонстрував високі результати:

•132,5 тис. голів великої рогатої худоби, у тому числі 73,4 тис. корів;

•372,9 тис. свиней;

•330,6 тис. тонн виробленого молока;

•65,5 тис. тонн м’яса;

•443 млн штук яєць.

У сумарному заліку Тернопільщина набрала найбільшу кількість балів за кількісними та якісними показниками розвитку тваринництва та стала беззаперечним лідером серед усіх регіонів України.

Фахівці зазначають, що такі результати стали можливими завдяки злагодженій роботі аграріїв, фермерських господарств і підприємств області, які щодня дбають про продовольчу безпеку держави.

«Це не лише вагомий економічний внесок у розвиток регіону, а й стратегічна опора для всієї країни», – наголошують у профільних структурах.