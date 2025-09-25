У Тернополі начальника «Укртелекому» викрили на хабарі у 20 тисяч гривень

Прокурори Тернопільської окружної прокуратури повідомили про підозру начальнику дільниці цеху Тернопільської філії АТ «Укртелеком» у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368-3 КК України).

За даними слідства, посадовець вимагав від забудовника 20 тисяч гривень за те, щоб не вживати заходів реагування щодо неправильного монтажу телекомунікаційних мереж на території новобудови в Тернополі.

З’ясувалося, що забудовник багатоквартирного будинку не виконав обов’язкових робіт з перенесення комунікацій за межі прибудинкової території. Попри це будинок уже ввели в експлуатацію. Службовець запропонував підприємцю «вирішити питання» без додаткових будівельно-монтажних робіт.

Правоохоронці затримали підозрюваного під час одержання неправомірної вигоди у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Розслідування проводить слідче управління Тернопільського РУП ГУНП в області за оперативного супроводу співробітників СБУ.