Тернопільщина: підприємство оштрафували на 500 тис. грн за торгівлю без касового апарату

На Тернопільщині підприємство оштрафували на 500 тисяч гривень за порушення порядку проведення розрахункових операцій.

Головне управління ДПС у Тернопільській області нагадує підприємцям про обов’язкове використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) або програмних РРО (ПРРО) при готівкових розрахунках із покупцями.

Відділ фактичних перевірок управління податкового аудиту здійснює контрольні заходи, спрямовані на виявлення порушень у сфері касової дисципліни. Під час однієї з перевірок на підприємстві області було зафіксовано продаж побутової хімії за готівку без застосування РРО/ПРРО. Як наслідок, на суб’єкта господарювання накладено штрафні санкції у розмірі 500 тисяч гривень.

Податківці вкотре наголошують на важливості дотримання законодавства. Використання фіскального чека захищає права споживачів і забезпечує надходження податків до бюджету. Бізнес, що уникає проведення операцій через РРО/ПРРО, працює нелегально, а отже, ухиляється від сплати податків.

ДПС закликає підприємців не допускати порушень, адже за недотримання правил неминуче настає відповідальність.