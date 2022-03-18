15:32 | 18.03.2022
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У Почаївській Лаврі почали збирати підписи за вихід із Московського патріархату

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 На Тернопільщині вже деякі громади УПЦ МП хочуть розірвати всі зв’язки з Московським патріархатом. Так, про чергове бажання в мережі   Фейсбуці пише Ігор Брик.

“Дійшла черга і до Почаївської Лаври. В монастирі почали збір підписів за вихід з Московського патріархату і проголошення автокефалії УПЦ. Проголосувати та залишити свій підпис під зверненням до глави УПЦ блаженнійшого митрополита Онуфрія можна у іконних лавках Лаври”, – написав чоловік. 

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