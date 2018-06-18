Тернопільщина торгує із 55 країнами світу, найбільше – з Польщею

У січні-травні загальний товарообіг Тернопільської митниці ДФС становив 77,8 млн дол. США, порівняно з аналогічним періодом 2017 року він збільшився на 32%.

Зокрема, імпорт за 5 місяців сягнув 38,9 млн дол. США (+20,5%), а експорт – 38,9 млн дол. (+45,5%).

Товарами, що найчастіше експортувалися з області, були електроустаткування (кабельні модулі електромереж автомобілів, як продукти переробки на митній території тощо) – понад 44% від загальної частки експортованих товарів; м’ясо яловичини – 12,8%; освітлювальні прилади (частини світильників) – 5,8%; цукор білий з цукрових буряків, кондитерські вироби – 5,6%; білкові речовини (казеїн технічний) – 5,2%; інші товари – 26,4%. Експорт товарів (за вартістю) здійснювався до таких країн, як Польща (54,3% від усього експорту), Білорусь (8,2%), Нідерланди (4,2%), Німеччина (3,9%), Казахстан (2,7%).

Здебільшого імпортували за ці п’ять місяців електроустаткування (проводи та арматура ізольовані, радіотехнічні пристрої тощо) – 33,3% від загальної частки імпортованих товарів; механічне обладнання – 18,8%; полімерні матеріали (сировина для виробництва поролону, вироби з пластмаси) – 8%; транспортні засоби – 7,3%; морожена риба – 4,1%; інші товари – 28,5%. У географічному розрізі найбільше товарів (за вартістю) в область надійшло з Польщі (47,3% від усього імпорту), Швейцарії (11,9%), Німеччини (11,3%), Італії (5,6%) та Молдови (3%).

Загалом зовнішньоекономічні операції проводились з торговельними партнерами із 55 країн світу. Перші позиції серед них займають Польща (51,5% від усього товарообігу), Німеччина (8,2%), Швейцарія (6,9%), Італія (3,7%) та Білорусь (3,5%), – повідомляє Відділ організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області.