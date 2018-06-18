У тернопільській школі №3 працюватиме безкоштовний мовний табір

З 13 по 23 серпня 2018 року при школі №3 працюватиме безкоштовний мовний табір FUNCamp в рамках міжнародного проекту GoCamp для учнів 5-8 класів.

GoCamp — це новий формат пришкільних мовних таборів з поглибленим вивченням іноземних мов із залученням іноземних волонтерів.

У нашій школі такий табір діятиме вперше. Понад 100 учнів виявили бажання взяти участь у роботі табору. З дітьми працюватимуть вчителі іноземних мов школи та двоє французьких студентів Гвеналь Лорен та Мель Руе.

У мовному таборі діти зможуть взяти участь у реалізації захоплюючих проектів та завдань, спілкуючись лише англійською та французькою мовами між собою та з іноземними волонтерами.

За допомогою спеціально розробленої інтерактивної програми діти зможуть навчитися працювати в команді, спілкуватися в полікультурному середовищі, критично мислити та бути толерантними до інших, адже ми прагнемо виховати нове всебічно розвинене та освічене покоління свідомих громадян України, здатних до навчання впродовж життя і готових до викликів 21-го століття.