Тернопільщина єдина в Україні розробила “Інтерактивну карту природно-заповідного фонду”
Тернопільська область є єдиною, в якій вперше в Україні розроблено Геоінформаційну систему «Інтерактивна карта природно-заповідного фонду Тернопільської області». Необхідність створення такого програмного продукту передбачена Законом України «Про природно-заповідний фонд України»
отримати відомості щодо географічного положення, кількісних та якісних характеристик природоохоронних територій та об’єктів;
здійснювати систематизацію існуючих даних про об’єкт заповідання, об’єднувати різноаспектні дані про охоронні території на одній карті та візуалізувати їх у зручному для користувача вигляді;
здійснювати автоматизований пошук інформації та детальний перегляд даних про ґрунтовий та рослинний покрив заповідних територій в режимі суміщення з популярними картографічними ресурсами (Google Maps, OpenStreetMap);
отримувати можливості візуалізації вмісту бази просторових даних, формування користувацьких запитів та компонування тематичних карт на замовлення користувачів системи;
здійснювати аналіз існуючих та надавати пропозиції щодо планування потенційних об’єктів природно-заповідного фонду з використанням попередньо занесених в систему матеріалів польових вимірювань, проектної та робочої документації, контрольно-виконавчої зйомки.
Інтерактивна карта доступна для використання усіма користувачами та спрямована на інтеграцію в геоінформаційний простір України