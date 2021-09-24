Захворюваність росте: на Тернопільщині за добу захворіло більше, ніж 300 людей
Осінній спалах COVID-19 розгортається у шаленому темпі.
На Тернопільщині, як і в інших областях, стрімко зростає кількість нових заражень.
Як повідомили в Тернопільському центрі контролю та профілактики хвороб, за добу 23 вересня в області підтвердили 301 новий випадок коронавірусу: 142 у Тернопільському районі, 126 в Чортківському та 33 – у Кременецькому.
Померло за останню добу двоє – 66-річна тернополянка та 82-річна жителька Тернопільського району.
За весь час пандемії в області: захворіло – 73 863, одужало – 70 956, летальних випадків – 1271.