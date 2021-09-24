MacBook Pro Retina – в чем особенности и основные преимущества

Ноутбук обычно покупают для того, чтобы им пользоваться подольше. При этом скорость и продуктивность техники имеет значение. Бренд Apple все больше набирает обороты и новых клиентов. Вот вышла обновленная версия макбук про, которая уже успела произвести фурор и стать самым популярным товаром среди аналогов от других производителей.

Особенности

Вся техника Apple имеет статус элитной. Возможно, благодаря качеству и технологиям, которые применяются при производстве. Например, в новой модели MacBook применяется дисплей Retina, аналогов которому пока еще нет. Это экран высокого качества, с очень четким изображением, благодаря плотности пикселей и разрешению. Такой дисплей не имеет вредного воздействия на глаза, вернее, минимально допустимый, в пределах нормы. Зависит от того, насколько интенсивно используется техника.

Подобный ноутбук можно использовать для мощных графических проектов, он пригоден для создания и воспроизведения видео, фото, причем в формате с максимальными нагрузками. Рекомендуется для людей, что, в силу профессии, вынуждены проводить много времени за компьютером.

Достоинства MacBook Pro Retina

Кроме революционной технологии, применяемой для производства дисплея, существуют и другие преимущества данной модели, например:

Операционная система

Известно, что компьютерная техника от Apple работает на macOS, она отличается:

неуязвимостью к вредоносному софту,

максимально понятным и приятным интерфейсом,

быстрой синхронизацией с остальными устройствами Apple,

оптимизацией.

Программное обеспечение разрабатывается таким образом, чтобы техника была максимально адаптирована к выполнению определенных задач, была продуктивной.

Хороший аккумулятор

Больным вопросом любо электроники является ее автономная работа. Макбуки покупают еще и потому, что они долго держат заряд. Могут работать в автономном режиме от 3 часов, в некоторых случаях свыше 7. Понятно, что на эффективность работы аккумулятора имеют влияние такие факторы как температура окружающей среды, изношенность, использование объемных задач и т.п.

Также в новых моделях улучшенное качество клавиатуры и общий дизайн.

MacBook Pro Retina – безусловно хорошая модель ноутбуков нового поколения, которая прослужит долго и продуктивно. Поэтому приобрести ее однозначно нужно, особенно если важны срок эксплуатации и высокое качество.