Тернопільщина знову палала – горіло 4 га

Протягом минулих вихідних вогнеборці Тернопільщини ліквідували 18 пожеж в природних екосистемах. Загальна площа пожеж на відкритій території складає понад 4 гектари. Вогонь знищив суху траву, післяжнивні залишки та сміття. Пожежі виникали в с. Скородинці Чортківської територіальної громади, с. Вищі Луб’янки Збаразької територіальної громади, с. Курівці Тернопільської територіальної громади, м. Збараж, с. Шульганівка Нагірянської територіальної громади, с. Товстеньке Колиндянської територіальної громади, с. Обич Шумської територіальної громади, с. Підзамочок Бучацької територіальної громади, м. Бучач, с. Романівка Байковецької територіальної громади, м. Бережани, поблизу с. Чистилів Білецької територіальної громади, м. Збараж, м. Ланівці, с. Бонівка Кременецької територіальної громади, с. Білокриниця Кременецької територіальної громади, с. Горішня Слобідка Монастириської територіальної громади та м. Кременець. Під час гасіння пожеж вогнеборці врятували від вогню 2 будівлі.

Громадяни, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, відмовтесь від спалювання сміття й рослинних залишків!

Невинне, на перший погляд, спалювання сухої трави може призвести до масштабних пожеж, загибелі людей, свійських та диких тварин. Вогонь, який швидко розповсюджується в суху погоду може перекидатись на природні насадження та прийняти загрозливих розмірів, переходячи в лісові пожежі та торф’яні, у тих районах, де є поклади торфу. Якщо горить суха рослинність на полях, через які проходять високовольтні лінії електропередач, постає нова загроза: дим і вогонь являються напівпровідниками і за відповідних умов здатні стати причиною закорочення ЛЕП, що несе за собою руйнівні наслідки для промисловості, цілих населених пунктів, регіонів. Дим від вогнищ, в туманні дні може утворювати смог і на довго зависати у повітрі. В цьому випадку погіршується видимість на дорогах, що призводить до збільшення кількості ДТП.

Вогняна стихія не лише поглинає все живе на своєму шляху. Шкода від спалювання сухої рослинності різностороння та має багато негативних наслідків. При згорянні однієї тони рослинних залишків у повітря вивільняється близько 9 кг мікрочастинок диму. До їх складу входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук. В тліючому без доступу кисню листі й траві виділяється бензопірен, що здатен викликати у людини ракові захворювання. Окрім того, з димом у повітря вивільняються діоксини – одні з найотруйніших для людини речовин.

Додаткова проблема полягає в тому, що з листям, як правило, горить і безліч різноманітного сміття (особливо пластмасові та поліетиленові вироби), що суттєво посилює забруднення атмосфери. Саме вони, як правило, стають причиною подразнення в горлі та кашлю. Щільний чорний дим від тління пластикового сміття містить канцерогенні поліциклічні вуглеводні, що особливо небезпечні тим, хто страждає на бронхіти, бронхіальну астму, риніти чи тонзилліти. До вогнища нерідко потрапляють фанера та дерев’яні речі покриті масляною фарбою, що містять свинець.

Окрім безпосередньої загрози людському здоров’ю, спалювання листя і сухої трави завдає шкоду природі. В сухому листі й траві згорають ряд зимуючих корисних комах, на приклад, сонечка. Їх здобич – попелиці, лишаються зимувати на стадії яйця на гілках. Спалюючи листя й траву восени люди створюють умови для розвитку попелиць навесні. Спалювання листя й трави призводить до руйнації верхнього ґрунтово-рослинного покриву, адже безпосередньо вигорають рослинні залишки, гинуть ґрунтоутворюючі мікроорганізми. За нормальних умов, коли листя перегниває, необхідні для розвитку рослин речовини повертаються у ґрунт. При згорянні ж утворюється зола (у кращому випадку). Не зважаючи на загальноприйняту думку, зола – дуже погане добриво і, таким чином, спалювання листя щороку призводить до все більшого збіднення ґрунту. На природних луках, відкритих ділянках і газонах вогонь знищує насіння і коріння трав’янистих рослин, пошкоджує нижні частини дерев і кущів та верхні частини їх коріння. У лісогосподарських регіонах – це повне знищення лісу, яке супроводжується значними матеріальними втратами.

Кожен із нас має законне право боротися із підпалами, відстоюючи своє конституційне право на довкілля, безпечне для життя і здоров’я!