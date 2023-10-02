На Тернопільщині чоловік обікрав скриньку з благодійними пожертвами для ЗСУ

Представники волонтерської організації, які проводили збір коштів на потреби військовослужбовців, спочатку самотужки розшукували зловмисника, який викрав пожертви. Проте зусилля були марними.

До співробітників Гусятинського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа з приміщення магазину-пекарні у Хоросткові викрала скриньку з благодійними пожертвами. Внески були призначені для допомоги ЗСУ. Загальна сума – майже 1 200 гривень.

У ході розшукових заходів співробітники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився житель Хоростківської міської громади.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.