Тернопільська митниця: порушень митних правил на 3,6 млн гривень виявили у січні

Працівники Тернопільської митниці продовжують боротьбу з порушеннями митного законодавства. Упродовж першого місяця 2025 року виявлено порушення митних правил на загальну суму 3,6 млн гривень.

Найбільш резонансним стало порушення за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України, тобто переміщення або дій, спрямованих на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, відповідно до якого працівниками митниці складено протокол про порушення митних правил на понад 3,5 млн гривень. Ця справа була розкрита завдяки інформації, отриманій у грудні 2024 року від митних органів Чеської Республіки.

Завдяки правоохоронній діяльності митниці до державного бюджету у січні 2025 року перераховано 115 тис. гривень.

Аналіз виявлених порушень свідчить, що громадяни та посадові особи підприємств найчастіше намагалися переміщувати товари через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Також мали місце випадки перевищення строків транзитних перевезень, зокрема й щодо транспортних засобів особистого користування.