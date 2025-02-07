Тернопільська область: рятувальники ліквідували 4 пожежі та знешкодили 2 вибухонебезпечні предмети

* У селі Великий Кунинець Вишнівецької ТГ ліквідовано пожежу житлового будинку. Власник зазнав опіків під час спроби самостійно загасити полум’я.

* У селі Бариш Бучацької ТГ ліквідовано загоряння закинутої господарської будівлі. Вдалося врятувати розташовані поруч житловий будинок та господарську споруду.

Знешкоджено 2 вибухонебезпечні предмети:

У лісовому масиві поблизу села Рідколісся Монастириської ТГ під час планового обстеження території виявлено два артилерійські снаряди калібром 75 та 76 мм, що залишилися з періоду Другої світової війни. Фахівці ДСНС вилучили та знищили їх.