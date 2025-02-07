Тернопільська область: рятувальники ліквідували 4 пожежі та знешкодили 2 вибухонебезпечні предмети
Протягом минулої доби рятувальники Тернопільщини п’ять разів залучалися до ліквідації наслідків надзвичайних подій.
Ліквідовано 4 пожежі, врятовано 3 будівлі та 1 людину:
* У селі Павлів Нараївської ТГ ліквідовано пожежу сміття на стихійному звалищі площею 0,014 га.
* У селі Старий Скалат Скалатської ТГ загасили пожежу житлового будинку. Вогнеборці врятували малорухомого 53-річного власника.
* У селі Бариш Бучацької ТГ ліквідовано загоряння закинутої господарської будівлі. Вдалося врятувати розташовані поруч житловий будинок та господарську споруду.
* У селі Великий Кунинець Вишнівецької ТГ ліквідовано пожежу житлового будинку. Власник зазнав опіків під час спроби самостійно загасити полум’я.
Знешкоджено 2 вибухонебезпечні предмети:
У лісовому масиві поблизу села Рідколісся Монастириської ТГ під час планового обстеження території виявлено два артилерійські снаряди калібром 75 та 76 мм, що залишилися з періоду Другої світової війни. Фахівці ДСНС вилучили та знищили їх.
Головне управління ДСНС України у Тернопільській області закликає громадян бути обережними з вогнем та негайно повідомляти про виявлення підозрілих предметів за номером 101!