З 1 січня 2025 року всі вчителі отримуватимуть додатково 1000 грн щомісяця
З 1 січня 2025 року всі вчителі отримуватимуть додатково 1000 грн щомісяця (1300 грн до оподаткування). А з 1 вересня ця сума зросте до 2000 грн (2600 грн до оподаткування). Це стало можливо завдяки рішенню уряду на виконання доручення Президента України.
Кошти на це вже закладено в бюджет, тому доплата гарантована для всіх, незалежно від стажу чи посади. Для Тернопільщини з державного бюджету виділено субвенції на загальну суму 163,3 млн гривень.
Що важливо знати:
доплата є обов’язковою і не впливає на інші надбавки;
вона нараховується всім педагогам, незалежно від навантаження чи формату роботи;
якщо виплату ще не здійснено, громади мають зробити це найближчим часом.
МОН працює над реформою оплати праці, яка враховуватиме не лише викладання, а й позакласну роботу, співпрацю з батьками, підготовку звітів тощо. Нова система також стимулюватиме професійний розвиток учителів.
Що з оплатою праці вихователів?
Оплата праці вихователів залежить від місцевих бюджетів, тому впровадження змін складніше. Однак новий закон «Про дошкільну освіту» передбачає підвищення зарплат через зменшення навантаження. Державні та комунальні дитсадки також зможуть самостійно встановлювати доплати.
Ці кроки є важливими, адже допоможуть покращити матеріальне становище освітян, створити передумови для їхнього професійного розвитку та стануть початком для масштабних змін у системі оплати праці в освітній сфері.