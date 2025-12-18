Тернопільська митниця задокументувала порушень на понад 25 мільйонів завдяки міжнародним запитам

У протидії порушенням митного законодавства важливе місце займає міжнародне співробітництво. Тернопільська митниця активно використовує цей інструмент, взаємодіючи з уповноваженими органами іноземних держав через Департамент міжнародної взаємодії Держмитслужби.

За 11 місяців 2025 року митницею скеровано 17 міжнародних запитів до митних служб Болгарії, Норвегії, Нідерландів, Німеччини, Чехії, Польщі, Угорщини, Китаю, Естонії та Литви.

У результаті опрацювання інформації, наданої митними органами інших держав, Тернопільська митниця склала 28 протоколів про порушення митних правил на суму понад 25 мільйонів гривень.

Нагадуємо, що відповідні запити надсилаються у випадках, коли для з’ясування обставин справи потрібна інформація, що перебуває у розпорядженні іноземної митної служби, або коли необхідно перевірити достовірність документів, поданих під час митного оформлення, зокрема щодо походження, вартості чи найменування товарів.

Отримані відповіді часто стають ключовими доказами, які допомагають встановити реальні обставини справи, підтвердити або спростувати підозри та вчасно відреагувати відповідно до чинного законодавства.