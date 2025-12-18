На Тернопільщині через порушення вимог фінансового контролю до відповідальності притягнуто 12 депутатів Кременецької районної ради 

Теребовлянським районним судом упродовж жовтня – грудня 2025 року 12 депутатів Кременецької районної ради Тернопільської області визнано винними за ч. 1 ст. 172-6 КУпАП у вчиненні правопорушень, пов’язаних з корупцією. Участь у розгляді справ брали прокурори Кременецької окружної прокуратури.

Несвоєчасне подання декларації представниками органів влади та самоврядування порушує встановлені антикорупційним законодавством вимоги, заборони та обмеження, ставить під сумнів принцип відкритості та підзвітності державної служби та тягне адміністративну відповідальність.

Правоохоронці встановили, що 12 депутатів органу місцевого самоврядування без поважних причин несвоєчасно подали на офіційний сайт Національного агентства з питань запобігання корупції щорічні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021-2024 роки.

Судом винесено постанови про накладення на кожну винну особу адміністративного стягнення — штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Рішення суду набрали законної сили, що стане підставою внесення відомостей про винних осіб до Реєстру корупціонерів.