Родинний наркобізнес: подружжя на Збаражчині торгувало марихуаною

За незаконне зберігання та збут наркотичних речовин фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Співробітники відділення поліції №4 міста Збаража у ході оперативнмх заходів встановили, що двоє жителів Великобірківської громади займалися зберіганням та збутом заборонених наркотичних речовин.

Під час документування злочинної діяльності було встановлено причетність зловмисників до п’яти фактів реалізації дурману. Також під час обшуку поліцейські вилучили майже півтора кілограми «зілля». Речовий доказ направлено на експертизу.

На даний час вирішується питання про оголошення фігурантам підозри за статтею 309 Кримінального кодексу України.