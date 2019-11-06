Тернопільські фермери готові сформувати ринок равликів в Україні

Фермерське господарство Dido Djozef (Тернопільська область), яке займається вирощуванням і реалізацією равлика, поставило собі за мету сформувати в Україні ринок равлика. Про це розповіла співвласниця Dido Djozef Іванна Бейдель, пише AgroTimes.

«Сьогодні всі намагаються експортувати равлика. Ми ж обрали інший шлях – хочемо створити внутрішній ринок та культуру споживання равлика, якої ще не існує, – зазначила вона. – Є чимало скептиків, які кажуть нам, що для цього потрібен час, що це нереально».

Dido Djozef вирощує равлика Helix Aspersa Muller, співпрацює з Дубенським консервним заводом, на потужностях якого виготовляє повністю сертифіковану продукцію – заморожене відварене м’ясо равлика та лінійку маринованого равлика в чотирьох соусах. Крім того, виробляють печінку равлика.

Реалізацією равлика по Україні господарство вирішило зайнятися чотири місяці тому. Замороженого равлика постачають до ресторанів. Його термін зберігання становить один рік. Маринована продукція може зберігатися два місяці.

«Ми представляємо і свою фермерську продукцію, і тісно співпрацюємо з іншими господарствами, – розповіла Іванна Бейдель. – Ми є членами Української асоціації виробників равликів, і кооперативу Український кластер виробників равликів, який налічує понад 30 членів. Також у Шумській ОТГ на Тернопільщині є п’ять фермерів, і ми намагаємося реалізувати продукцію спільними зусиллями. Так, по Шумській ОТГ є до 20 тонн равлика. З такої кількості можна отримати 10 тонн готового равлика – цього достатньо для всеукраїнського масштабу».

Вона зауважила, що в майбутньому господарству було б цікаво переробляти продукцію інших фермерів.

«Ми можемо впевнено сказати, що за два роки в Україні всі почнуть їсти равлика, як суші, мідії. Коли ми створимо культ споживання равликів, нам ще дякуватимуть, – переконана Іванна Бейдель. – Так, є равлики першого, другого, третього ґатунку. Перший ґатунок – експортний, а другий і третій можна спокійно переробляти».

За її словами, чим менше равлик, тим він смачніший. «Але європейці хочуть споживати великого равлика. Тож нехай їм буде великий, а нам – смачніший», – сказала вона.