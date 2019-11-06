У греко-католицькій громаді Тернопільщини – новий священник

У неділю, 3 листопада, в малій базиліці Зарваницької Матері Божої відбулася урочиста Божественна Літургія, яку очолив архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк). Йому співслужили ректор Марійського духовного центру о. м. Володимир Фірман, сотрудник МДЦ «Зарваниця» о. Микола Медюх та інші священнослужителі.

Також у цей день до душпастирської родини Тернопільсько-Зборвської архиєпархії приєднався нововисвячений ієрей, випускник Тернопільської вищої духовної семінарії імені Патріарха Йосифа Сліпого диякон Віталій Чижевський. Під час Архиєрейського Богослужіння він отримав Святу Тайну Священства з рук митрополита Василія. Після Літургії архиєпископ щиро привітав о. Віталія, також новопоставленого ієреїв вітали рідні, близькі та друзі.

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