Тернопільські інспектори патрулюватимуть ще одну трасу в області

Поліцейські Управління патрульної поліції в Тернопільській області з 5 лютого патрулюватимуть відрізок траси М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м. Бухарест) від меж міста Тернопіль до меж Чернівецької області.

– Тож відтепер три патрулі нестимуть службу на цьому відрізку траси. Один з них буде стаціонарним і знаходитиметься на посту, а двоє автомобілів будуть рухатися маршрутом — зокрема, один патрулюватиме ділянку від Тернополя до Чорткова, а ще один – від Чорткова до межі з Чернівецькою областю, – зазначив начальник Управління патрульної поліції в Тернопільській області Богдан Шевчук.

Графік роботи буде таким самим, як і в інших патрульних. Інспектори патрулюватимуть на автомобілях Mitsubishi Outlander