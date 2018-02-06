Народний депутат із Тернополя закликає поляків обережніше трактувати національну ідеологію

Закон, який минулого тижня прийняв Сенат Польщі, народний депутат з Тернополя назвав спекуляцією на національному патріотизмі. Роман Заставний вважає, що закон про заборону «бандерівської ідеології» наші сусіди підтримали досить необачно.

«Робота, яку 20 років вели для зближення українців та поляків цим законом дуже швидко хорониться заради чиїхось політичних амбіцій», – заявив голова міжфракційної групи «Тернопільщина».

За його словами, відносини України і Польщі в принципі непрості, ще з 90-х років демонстрували вибіркову прихильність. Сьогодні ж схід Польщі взагалі радикалізований, наголосив Роман Заставний.

Українські політики просять обережніше трактувати національну ідеологію та поглянути на зворотню медаль цих необдуманих дій.