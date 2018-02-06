Народний депутат із Тернополя закликає поляків обережніше трактувати національну ідеологію
Закон, який минулого тижня прийняв Сенат Польщі, народний депутат з Тернополя назвав спекуляцією на національному патріотизмі. Роман Заставний вважає, що закон про заборону «бандерівської ідеології» наші сусіди підтримали досить необачно.
«Робота, яку 20 років вели для зближення українців та поляків цим законом дуже швидко хорониться заради чиїхось політичних амбіцій», – заявив голова міжфракційної групи «Тернопільщина».
За його словами, відносини України і Польщі в принципі непрості, ще з 90-х років демонстрували вибіркову прихильність. Сьогодні ж схід Польщі взагалі радикалізований, наголосив Роман Заставний.
Українські політики просять обережніше трактувати національну ідеологію та поглянути на зворотню медаль цих необдуманих дій.
One thought on “Народний депутат із Тернополя закликає поляків обережніше трактувати національну ідеологію”
Людмила Димерська та Леонід Фінберґ звинуватили його (Дмитра Донцова – авт.) книжку «Націоналізм» (1926 р.) в повторенні думок Гітлера з «Mein Kampf» (L. Dymerskayaand L. Finberg. The «Willful» Nationalismof Dmytro Dontsov and his Followersin Today’s Ukraine// Antisemitismofthe Ukrainian Radical Nationalists: Ideologyand Policy. — Jerusalem, 1999. — P. 12.). Думаю, что пришло время выступить против против кощунствннного памятника в Бабьем Яру в связи с расстрелом оуновцев, которые о участвовали в Холокосте, занимались мародерством имущества расстрелянных (см. газету Хадашот №1, 2017) и т.п. Кто мог бы это поддержать? 28 ноября, 2016 Львівський історик Ярослав Грицак: “Декомунізація в Україні є нечесною. Ми засуджуємо радянський тоталітарний режим, але нічого не говоримо про націоналізм, який теж був тоталітарною ідеологією. Українські націоналісти мали причетність до геноциду проти єврейського та польського населення в роки Другої світової війни. І про це не треба забувати” https://tribuna.pl.ua/news/ne-bandera-ne-mazepa-yaroslav-gritsak-rozpoviv-hto-ob-yednuye-ukrayintsiv/;http://zik.ua/news/2016/12/01/yaroslav_grytsak_nazvav_imena_yaki_obiednuyut_ukraintsiv_tse_ne_bandera_1001439 «Ми повинні заявити, що багато хто з (ОУН) і (УПА) були вбивцями євреїв», – заявив порталу IzRus екс-голова правління «Яд Вашем» Іцхак Арад, який бився всю війну з нацистами і колабораціоністами в лісах Литви і Белоруссіі.- «організація українських націоналістів поширювала антисемітизм в своїй пропаганді. Її лідери заявляли, що в їх Україні не буде місця москалям, полякам і жидам ». Арад додав, що в рядах УПА, сформованої в 1943 році на базі воєнізованих підрозділів ОУН Бандери, складалися колишні українські поліцаї – учасники геноциду євреїв. Він нагадав, що навесні 1943-го ці працювали на німців поліцаї залишили свої пости і пішли в ліси за призовом ОУН. «УПА вбивала і єврейських утікачів з гетто, особливо на Волині». «Интересно также свидетельство Зыбачинской о том, что зимой 1942 года немцы активно прозводят аресты мельниковцев, в том числе людей, близких к Войновскому, за то,что они грабили имущество убитых евреев, вырывали золотые зубы у расстрелянных жертв Холокоста и переплаляли их.» (Хадашот, №1, 2017). От рук УПА … погибло до 100 тыс. человек, из которых 80-90% – это мирное население…. (Хадашот, №7, 2015) http://versii.com/news/363278/