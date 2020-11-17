На Тернопільщині подружжя прихистило двох білченят, а тепер змушене їх віддавати

Майже сім років тому подружжя Старощуків з смт Козова прихистили двох білченят. Малеча випала з гнізда, і могла померти від голоду і холоду.

Усі ці роки господарі їх дбайливо доглядали, вивчали правильний раціон. Навіть збудували для них спеціальний просторий вольєр, щоб звірі могли досхочу стрибати.

Однак зараз змінилися життєві обставини. Старощуки переїжджають на квартиру, де не буде місця для вольєру з улюбленцями. Поки білки гостюють у родичів господарів. Однак надалі каже Віктор Старощук. вони шукають для своїх гризунів господарів, котрі б змогли так само доглядати за ними, годувати, чистити вольєр. Натомість веселі і шустрі білченята даруватимуть радість і позитив.