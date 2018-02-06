Хто у Тернополі отримав “на горіхи” від муніципальної поліції

Сьогодні від самого ранку працівники муніципальної поліції здійснюють обстеження території міста на предмет дотримання Правил благоустрою м.Тернополя. За результатами оформлено 6 адміністративних протоколів за ст. 152 КУпАП, з яких: 4 адміністративних протоколи на суб’єктів господарювання за не очищення від снігу та льоду на прилеглих та закріплених територіях та 2 адміністративних протоколи на громадян за скидання снігу та льоду з тротуару на проїзну частину вулиці.

Хочемо наголосити , за порушення ст.152 КУпАП настає адмінвідповідальність та тягне за собою накладення штрафу на громадян -340грн.до 1360грн , а на відповідальних осіб, суб’єктів підприємницької діяльності – від 850 грн. до 1700грн.



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