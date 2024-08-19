У Зарваниці освятили нову духовну перлину

14 серпня, напередодні великого свята Успіння Пресвятої Богородиці, у Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбулася урочиста подія – освячення храму Пресвятої Родини. Ця знаменна подія стала результатом довгих років праці, молитви та жертовності вірних, повідомляють у духовному центрі.

Очолив святкове богослужіння преосвященний владика Василій Семенюк, архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський, у співслужінні із єпископами-помічниками Теодором Мартинюком і Володимиром Фірманом та численним духовенством. Під час Літургії було освячено іконостас, престол та сам храм, надавши цьому святому місцю особливої благодаті.

Історія створення храму сягає 26 квітня 2020 року, коли в Томину неділю відбулося освячення наріжного каменя під будівництво Вифлиємського храму Пресвятої Родини. Це була перша цеглинка в фундаменті майбутньої святині, яка тепер стала дійсністю.

Після завершення урочистої Літургії митрополит Василій висловив щиру вдячність усім, хто своїми молитвами, працею та щедрими пожертвами долучився до спорудження цієї святині. Архиєрей подякував архітекторам за мудрий задум, будівельникам – за майстерність, жертводавцям – за щедрість, а також усім, хто своїми молитвами підтримував це благородне починання. Завдяки їхній самовідданості ми маємо можливість молитися в цьому прекрасному місці.

Храм Пресвятої Родини – це не просто будівля, а місце, де люди можуть відчути тепло домашнього вогнища, де сім’ї можуть зміцнювати свої узи та черпати натхнення для спільного життя. Свята Родина – Ісус, Марія та Йосиф – є взірцем для кожного християнина. Їхнє життя, сповнене любові, взаєморозуміння та віри, є ідеалом, до якого прагне кожна сім’я.

Освячення храму Пресвятої Родини має глибоке символічне значення. Це свідчення того, що Церква завжди готова підтримати сім’ю, допомогти їй зберегти вірність своїм обітницям та подолати життєві труднощі. Храм стане духовним осередком для всіх, хто шукає підтримки, радості та миру.

Нехай цей новий храм стане місцем, де люди зможуть відчути Божу присутність, зміцнити свою віру та знайти відповіді на найважливіші життєві питання. Нехай він буде твердинею християнських цінностей та свідченням того, що сім’я – це найвища цінність на землі.