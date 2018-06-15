На Тернопільщині чоловік хотів “розвести” суд, поліцію та міграційну службу

Нещодавно до Управління Державної міграційної служби в Тернопільській області звернувся чоловік, щоб здати на зберігання відповідно до ухвали суду паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Під час перевірки за базою недійсних документів, працівники міграційної служби виявили, що даний паспорт був визнаний втраченим (тобто недійсним) і особа вже подала документи на оформлення нового, який мав бути виготовлений за декілька днів. Відтак, здаючи завідомо недійсний документ, будучи фігурантом кримінального провадження, чоловік намагався ввести в оману суд та правоохоронні органи. Завдяки пильності міграційників цьому вдалося завадити.

Будьте пильні і Ви! Витративши декілька хвилин свого часу на перевірку документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство можете вберегтися від шахрайств з підробленими документами. Це можливо завдяки онлайн сервісу «Перевірка недійсних документів», що доступний за посиланням: nd.dmsu.gov.ua, де кожен може швидко та безкоштовно здійснити перевірку за базою недійсних документів.

Тому, враховуючи поширені факти шахрайств, особливо радимо громадянам та організаціям, які довіряють свої кошти чи майно третім особам, користуватися можливостями онлайн сервісу ДМС України «Перевірка недійсних документів» за посиланням: nd.dmsu.gov.ua.

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