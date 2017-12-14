Тернопільський нардеп йде стопами Януковича – хто відповість за “яєчний теракт”?

Вчора, 13 грудня, принесли повістки додому двом автомайданівцям з проханням з’явитися до Головного слідчого управління Національної поліції для участі у “слідчих діях”. Про це в мережі Фейсбук повідомляють активісти на сторінці АвтоМайдан – AutoMaidan.

Пам’ятаєте “яєчний теракт” 2004-го року в Івано-Франківську, коли в кандидата у президенти Януковича студент Дмитро Романюк влучив яйцем?

Схоже на те, що тепер за подібний “теракт”, але стосовно нардепа з президентської фракції бепепе Олега Барни вже сьогоднішня “не злочинна” влада намагається засудити… автомайданівців.

У повістках був зазначений номер кримінального провадження 12017100060003372 і Єдиний державний реєстр судових рішень за цим номером видає лише одну Ухвалу Печерського райсуду міста Києва (https://goo.gl/j9q4uL) від 10.08.2017, в якій говориться, що дане досудове розслідування від 13.07.2017 ведеться за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 346 КК України.

І саме 13-го липня під Верховною Радою, під час акції протесту з вимогою скасування депутатської недоторканності, стався невеликий інцидент між автомайданівцями та нардепом Барною, коли після його слів “Ви не є народ” на адресу присутніх громадян та його спроб закрити рота протестувальникам, на ньому цілком логічно опинилися розбиті яйця https://goo.gl/1ML5mM.

Схоже на те, що за цей “яєчний теракт” автомайданівцям тепер інкримінують ч.2 ст. 346 ККУ “Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча”, умисне заподіяння середньої чи легкої тяжкості тілесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення інших насильницьких дій у зв’язку з державною або громадською діяльністю (карається позбавленням волі на строк від 4 до 7 років)

Нагадуємо, ці події відбулися ще в липні місяці, але повістки двом автомайданівцям для участі у “слідчих діях” були виписані лише позавчора, 12-го грудня (до речі, з порушенням закону), тобто на третій день після акції Ковдра для Генпрокурора, яку Автомайдан разом з Центр Протидії Корупції і організовував біля будинку Юрія Луценка і на якій, до речі, був також присутній і нардеп Барна, який знову намагався провокувати людей, щоб, очевидно, зафіксувати черговий “напад” на нього активістів.

Ось такі от “співпадіння”.

П.С. Автомайданівці не ухиляються від слідчих дій і готові прийти до МВС, але після того, як повістки будуть належним чином оформлені.