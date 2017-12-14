Народний бренд-2017: у Тернополі назвали найкращий танцювальний клуб

Вже традиційно наприкінці року в Тернополі відзначили переможців рейтингу «Народний бренд». Статуетку у вигляді богині Ніки одержав колектив танцювального клубу “Альянс” міста Тернопіль, який вийшов на першу позицію у номінації “Танцювальний клуб”, обійшовши 23 учасників цієї категорії. За “Альянс” віддали 597 голосів.

“Погляд” провів бліц-інтерв’ю з рідними дітей, які відвідують цей танцювальний клуб. Ми запитали, чому вони обрали саме “Альянс” й які результати тренувань.

Троє дітей Ольги Федуник з с. Гаї-Шевченківські Тернопільського району із задоволенням ходять на заняття танцями в “Альянс”:

“Знайшли цей клуб через друзів, однокласників моїх дітей. Спочатку танцями почав займатися старший син Віталій, потім менший Михайло (13 років) і донечка Поліна, їй зараз 8 років. Із задоволенням ходять на заняття. Але щоб добитися вагомого результату в хореографії, треба тяжко працювати. Впевнена, коли підросте найменша донечка Квіточка, теж захоче ходити на танці, бо неодноразово супроводжувала сестру на заняття.

Танці – це не лише красиво, а й дуже корисно. Наприклад, у старшого сина з дитинства були проблеми зі спиною, заняття хореографією значно покращили його здоров’я. Завдяки танцям формується правильна постава і відчуття прекрасного”.

Ольга Назаркевич – мама сина Івана, який танцював в “Альянсі” впродовж 10 років: “Наша сусідка водила на заняття танцями в “Альянс” свою доньку. Так і я вирішила привести сюди свого сина. Це було в 2000 році, Івану було тоді 7 років. На заняття ходив до випускного класу в школі, після цього залишив танці через брак часу на підготовку до вступних іспитів, потім через навчання в академії, згодом виїхав жити в Англію. Іван зізнається, що досі сумує за танцями. Ми жили цим видом спорту, не пропускали жодного конкурсу, де син зайняв багато призових місць. Свого часу виграв перше місце на кубку України. Виступав і закордоном, зокрема в м. Краків у Польщі. Навчився танцювати віденський вальс, румбу, самбу, ча-ча-ча, квікстеп. Іван високий – 1,87 м, завдяки танцям має гарну поставу. З Ігорем та Ольгою Полигачами, які й тренували Івана, ми стали добрими друзями і дуже вдячні, що вони створили “Альянс”.

Віра Небесна: “Свого часу я й сама танцювала, чоловік теж. Загалом у нас вся родина любить танці. В танцювальний клуб “Альянс” ходив мій син Роман, донька Мар’яна, їх тренувало подружжя Полигачів. Зараз цей клуб відвідує вже наша внучка, її тренує Ольга Полигач, а раніше хореограф Марія Дороніна. За моїми спостереженнями впродовж 20 років, в “Альянсі” працюють найкращі тренери в Тернополі. Принаймні кращих я не бачила”.

Фото зі сторінки “Альянсу” в Facebook.