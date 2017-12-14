Віктор Генсерук: «Соціальні полички – турбота про ближніх людей»

Кажуть, що краса врятує світ. Цей слоган можна перефразувати у «доброта врятує світ». Доброта – моральна категорія, це турбота про ближніх людей, про тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Добрими вчинками українці змінюють себе, своє оточення і свою країну.

На початку року у Тернополі почали встановлювати «соціальні полички» з безкоштовними продуктами під гаслом «Потребуєш – візьми, можеш – поклади». Містяни туди кладуть хліб, макарони, крупи, фрукти, солодощі. Часто залишають дитячі речі в надії, що вони ще комусь стануть в нагоді. Їх безкоштовно можуть взяти ті, хто не має змоги купити.

Незабаром ми відзначатимемо День Святого Миколая та новорічно-різдвяні свята. Тому важливо приділити увагу кожній людині, яка потребує допомоги, бажає отримати хоч якийсь подарунок. Їх, і ми в цьому пересвідчилися особисто, вони приймають з щирою вдячністю, зі словами «Нехай Бог береже наших благодійників!»

Ініціаторами благодійної акції «Потребуєш – візьми, можеш – поклади» виступила Громадська організація «Об’єднання «Самопоміч», яка допомагає мешканцям відстоювати їхні права, а також організовує соціальні проекти, проводить навчальні програми.

Депутат Тернопільської міської ради від «Об’єднання «Самопоміч» Віктор Генсерук висловлює щиру подяку торговельним закладам, які погодилися розмістити «соціальні полиці», всім небайдужим людям, що долучилися до акції взаємодопомоги.

«Важливо, щоб таких соціальних ініціатив народжувалося якомога більше. Тоді люди з низькими матеріальними статками відчуватимуть більшу соціальну захищеність. Відчуватимуть, що вони потрібні суспільству. У наш скрутний час наш обов’язок піклуватися про людей, які не мають можливості придбати речі першої необхідності. Сьогодні у магазинах Тернополя вже встановлено біля десяти таких поличок. Сподіваюся, що акція отримає підтримку керівництва інших продуктових магазинів, стане постійно діючою», – зазначає Віктор Генсерук.

Якщо ж у Вас є можливість допомагати – приєднуйтесь.

«Соціальні полички» у Тернополі знаходяться за адресами:

Магазин «Молодіжний» (вул. 15 квітня, 15 а),

Магазин «Продукти» (вул. Малишка, 1),

ТЦ «Марципан», «Сільпо» (вул. Громницького, 7 а),

ТЦ «Орнава» (вул. Живова, 15 а),

ТЦ «Райцентр» (15 квітня, 5 а),

Супермаркет «Галичаночка» (Київська, 10),

Магазин «Продукти» (перехрестя вул. Руська-Гоголя).

Тетяна Фединяк