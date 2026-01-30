Жителька Тернопільщини підпалила чоловіка та жінку через ревнощі

Тернопільська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо жительки міста Бережани, яка обвинувачується в умисному вбивстві з особливою жорстокістю та замаху на вбивство двох осіб. Інцидент стався через ревнощі, коли жінка підпалила свого цивільного чоловіка та його суперницю.

За даними слідства, 16 липня 2025 року під час телефонної розмови жінка почула жіночий голос у слухавці, що викликало у неї ревнощі. Вона вирушила на околицю села Посухів, де виявила чоловіка, що пив алкоголь з іншою жінкою. Після сварки жінка вирішила помститися, взяла пляшку, наповнену бензином із мотокоси, і повернулася на місце зустрічі.

Побачивши, що потерпілі курять, вона вилила бензин на їхні голови, усвідомлюючи, що вогонь миттєво спалахне від цигарок. Потерпіла отримала 90% опіків тіла та померла через добу в лікарні. Чоловік отримав опіки середньої тяжкості.

Жінка перебуває під вартою. Суд розглядатиме справу, зокрема, за статтями про умисне вбивство та замах на вбивство двох осіб.