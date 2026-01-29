У Тернополі на маршрути виїхали новопридбані автобуси MAN

Перші з новопридбаних автобусів марки MAN розпочали роботу на маршрутах міста. Після проходження обов’язкових процедур реєстрації та підготовки до експлуатації транспортні засоби виїхали на лінії для обслуговування пасажирів.

Насамперед автобуси задіяні на маршрутах комунального підприємства «Міськавтотранс», зокрема на маршруті №18, який є одним із найбільш пасажиронасичених та сполучає різні райони міста.

Відповідно до технічних характеристик, автобуси є сертифікованими низькопідлоговими транспортними засобами великого класу. Транспорт обладнаний дизельними двигунами екологічного класу не нижче EURO-5, системами кондиціонування повітря та спеціально облаштованими місцями для перевезення осіб на кріслах колісних.