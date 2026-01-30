Розчищення доріг Тернопільщини триває: снігопади припинились, але техніка працює

Станом на ранок 30 січня 2026 року, проїзд дорогами державного значення на Тернопільщині забезпечений у повному обсязі. Погодні умови у центральній та південній частині області супроводжувались опадами снігу та мокрого снігу. Однак, завдяки оперативним діям підрядних організацій, на очищення доріг було задіяно 50 одиниць техніки та 86 працівників.

На даний момент опади припинились, температура повітря коливається між -1° та -5° морозу. Дорожні бригади продовжують роботу, зокрема, на розчищення автобусних зупинок та пішохідних зон, а також здійснюється очищення лотків та водоприймачів від снігу, залишків піщано-соляних сумішей та сміття.

Водіїв просять дотримуватись правил дорожнього руху, враховуючи погодні умови. Особливо важливо звертати увагу на швидкісні обмеження та дистанцію під час руху у складних погодних умовах.

Водіям вантажного транспорту рекомендується перечекати несприятливу погоду на майданчиках відстою, розташованих вздовж державних доріг області.