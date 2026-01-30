Паливний скандал на Тернопільщині: прокуратура вимагає повернути понад 850 тис. грн

Тернопільська окружна прокуратура подала позов до суду з вимогою стягнути понад 850 тисяч гривень з постачальника пального, який не виконав умови укладеного договору. Позов подано в інтересах держави, оскільки постачальник порушив зобов’язання щодо відпуску дизельного палива, закупленого за кошти місцевого бюджету для потреб громади.

Згідно з договором, укладеним наприкінці 2022 року між органом місцевого самоврядування та комерційною структурою, постачальник мав забезпечити поставку понад 22 тисяч літрів пального для критично важливих об’єктів інфраструктури громади. Проте з лютого 2025 року постачальник припинив відпуск пального, чим порушив умови договору та завдав збитків місцевому бюджету.

Прокуратура вимагає відшкодування за неотриманий товар, а також стягнення штрафних санкцій, що разом складають понад 850 тисяч гривень.

Суд уже відкрив провадження у справі.