На Тернопільщині зник Григорій Гоцалюк

Увага! Рідні розшукують Григорія Вікторовича Гоцалюка, 1948 року народження. За неофіційною інформацією, чоловіка останній раз бачили 20 січня, коли він йшов додому.

Григорій Гоцалюк міг бути одягнений у темну куртку, сірий костюм та червону краватку. Існує можливість, що він знаходиться не тільки в місті Збараж, але й на інших територіях.

Прохання до всіх, хто має будь-яку інформацію про місцезнаходження зниклого, повідомити рідним.
Контакт для зв’язку:
🔸 Надія (донька): 098 327 90 26
(можна зв’язатися через Viber або WhatsApp)

Велике прохання поширити інформацію! Рідні сподіваються на підтримку та чуйність громадян.

