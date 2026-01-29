Ще троє дітей мають сім’ю: від початку року на Кременеччині створено дві прийомні сім’ї

У Почаївській міській та Вишнівецькій селищній радах з початку року створено дві прийомні сім’ї, на виховання та спільне проживання у які влаштовані діти, позбавлені батьківського піклування. Відтак троє діток отримали дім, сімейний затишок, любов та турботу.

Слід зазначити, що у Вишнівецькій селищній громаді функціонує 4 прийомні сім’ї, у яких виховується 6 дітей, позбавлених батьківського піклування та 2 особи з їх числа. А в Почаївській міській громаді функціонує 2 прийомні сім’ї, де виховується 3 дітей, позбавлених батьківського піклування та 1 особа, з їх числа.

Довідково:

Всього на території району функціонує 32 прийомних сім’ї де виховується 57 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і 8 осіб з їх числа, що свідчить про системну роботу щодо забезпечення права кожної дитини на зростання у сімейному оточенні, яке дає тепло, стабільність і можливість на повноцінне життя.