У Бережанах в оренду здають частини приміщення пам’ятки архітектури

Пропозиція оренди на Тернопільщині: торгівельний об’єкт

Запрошуємо взяти участь в онлайн-аукціоні з передачі в оренду частини приміщення двохповерхової кам’яної будівлі Ратуші, що перебуває на балансі Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани.

Стартова ціна — 887,36 гривень; Прийом пропозицій — до 05 грудня 2022 року; Дата аукціону — 06 грудня 2022 року; Строк оренди — на період воєнного стану та 12 місяців після закінчення або припинення дії воєнного стану; Локація — площа Ринок 1, м. Бережани, Тернопільська область.