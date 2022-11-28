У Тернополі нацгвардійці здали кров для поранених військовослужбовців Національної гвардії та Збройних Сил України, які боронять нашу країну від російської агресії.

Перед здаванням крові гвардійців-донорів оглянули медики. Загалом, нацгвардійці поповнили банк крові на понад 10 літрів.

«Здати кров — нині є нашим обов’язком перед захисниками і захисницями, аби віддячити їм за щоденний подвиг,» – каже головний сержант одного з підрозділів Національної гвардії України Андрій.

Своїм вчинком нацгвардійці закликають тернополян долучитися до донорства, яке може зберегти життя та здоров’я як військових, так і цивільних.