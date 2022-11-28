На Тернопільщині введено в дію графіки аварійного відключення електроенергії

‼️На Тернопільщині введено в дію графіки аварійного відключення споживачів електричної енергії.

💡ВАТ «Тернопільобленерго» повідомляє, що у зв’язку з дефіцитом потужності в енергосистемі України і для уникнення масштабних аварій в електромережах, 28 листопада, за рішенням НЕК «Укренерго», в Тернопільській області вводяться графіки аварійного відключення споживачів електричної енергії (ГАВ).

ℹ️Графік запроваджується операторами систем передачі (обленерго) протягом 15 хвилин після отримання відповідного розпорядження від НЕК «Укренерго».

Графік аварійних відключень вводять примусово для уникнення повного відключення від енергопостачання великого регіону, або для запобігання автоматичного та неконтрольованого знеструмлення регіону (блекауту).

Те саме стосується і відновлення електропостачання – рішення щодо заживлення споживачів приймає НЕК «Укренерго». Тільки після отримання команди від регіонального диспетчера НЕК «Укренерго» фахівці операторів систем розподілу (обленерго) можуть відновити розподіл електричної енергії.

⚡️При відключенні електроенергії в одному будинку електропостачання може не припинятися у сусідньому. Оскільки різні будинки і навіть під’їзди одного будинку можуть отримувати електроенергію від різних ліній електропередачі. Енергетики чергують лінії вимкнення. Але якщо якісь будинки не вимикаються зовсім, це свідчить про наявність на лінії, що живить ці будинки, об’єктів критичної інфраструктури, наприклад, лікарні, водоканалу тощо.

☝️Енергетики наголошують, навіть якщо протягом цілого дня не було електропостачання, все одно необхідно знизити споживання електроенергії в ті години коли воно є. Оскільки, якщо не дотримуватися режиму максимальної економії, країна ризикує залишитися в темряві.