У Борщеві суддя Губіш заочно «засудила» простих селян на користь агрохолдингу «Мрія»

Суддя Борщівського районного суду Оксана Губіш винесла більше двох десятків рішень проти простих селян на користь агрохолдингу «Мрія».

Про це повідомляє сайт «Тернопільського інформаційного бюро».

Нещодавно, розповідали про те, як позначена у заголовку агрофірма подала судові позови проти селян села Цигани, котрі не захотіли укладати договори оренди своїх земель з «Мрією». Бо агрохолдинг, на думку власників паїв, господарює недбало і недоброчесно. Відтак, «Мрія» подала 108 позовів на «бунтівників».

У Борщівському районному суді слухання справи було призначене на 19-те травня. Відповідачі-селяни сумлінно прибули на розгляд. Але він не відбувся, бо на з’явився жоден представник позивача-агрохолдингу. Тоді ми і висловили припущення, що «Мрія», відчуваючи слабкість своїх позицій, злякалась суду. Але, визнаємо, наївно помилились. Це – така хитромудра технологія…

Провівши журналістське розслідування, з’ясували доволі пікантні подробиці цієї технології. Виявляється, засідання 19-го травня – банальна фікція. «Мрія» і не збиралась на нього їхати. Для чого? Все вже почала заочно робити суддя Оксана Губіш – заздалегідь, 10-го і 17-го травня, вона ухвалила 15 рішень на користь агрохолдинга. Ухвалила заочно, адже нікого з відповідачів на засіданні не було навіть викликано. Люди подивовані та вкрай обурені – твердять, що ніяких «запрошень» на 10-те і 17-те не отримували…

Це – ще не все. Далі – «веселіше». Пам’ятаєте засідання 19-го травня, яке не відбулось з причини відсутності позивача? Так от – його, цей суд, перенесли на 23-те травня і відбутись він мав в обідню пору. Вранці цього дня до Борщівського суду прибув представник «Борщівської аграрної компанії» (вона теж є учасником процесу) і, через канцелярію, подав судді Губіш клопотання перенести засідання на якийсь інший день, щоб мати можливість детальніше ознайомитись з вимогами позивача-агрохолдинга. Вочевидь – Оксана Губіш позитивно задовольнила клопотання, бо засідання не відбулось ні в обідню пору, ані пізніше. У цьому особисто переконався представник «Борщівської аграрної компанії».

Яким же було здивування селян-відповідачів, коли, через кілька днів, вони отримали повідомлення, що 23-го(!) травня суддя Губіш все-таки ухвалила сім рішень, і…всі вони – знову на користь агрохолдинга «Мрія»… І уже будь-яку межу переходить доконаний факт, що серед цих семи –знову заочних – рішень, одне мало би розглядатись аж 29-го травня! Номер цієї справи – 594/322/17.

Таким чином суддя Губіш позбавила громадян можливості відстоювати свої законні інтереси у судовому процесі. Адже, ні навіть ознайомитись з самими позовними вимогами, ані спростувати їх безпідставність та абсурдність – “представник Феміди” Оксана Губіш людям не дала. Хіба ж це Феміда?

Селяни, проти яких позивається сумнозвісна «Мрія», переконані, що суддя Борщівського районного суду Оксана Антонівна Губіш – вмотивована. Вмотивована не вимогами Закону і обов’язком судити неупереджено, а фінансовою вигодою.

Віримо, що вищі дисциплінарні суддівські органи зможуть встановити «неупередженість та невмотивованість» судді Губіш, бо інакше її місце – на лаві підсудних.

Нагадаємо, що «Мрія» безпідставно подала на мешканців села Цигани в суд, а представники холдингу на засідання навіть не з’являються.

Також, відомий тернопільський гуморист Гриць Драпак розповів, що «Мрія» пішла війною проти своїх колишній пайовиків.«Мрія» пішла війною проти своїх колишній пайовиків.