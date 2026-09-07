На Тернопільщині дитині, яка стала інвалідом після ДТП, через суд виплатять 320 тисяч гривень

Кременецький районний суд зобов’язав страхову компанію виплатити 320 тисяч гривень страхового відшкодування дитині, яка отримала тяжкі травми внаслідок ДТП та стала особою з інвалідністю. Ще 24 тисячі гривень суд стягнув на користь потерпілої як витрати на професійну правничу допомогу.

Йдеться про ДТП, яка сталася у Кременці. Водій автомобіля Dodge Caliber, рухаючись містом зі швидкістю близько 95 км/год, не обрав безпечної швидкості та не врахував дорожню обстановку. Під час обгону він не переконався у безпечності маневру, втратив контроль над автомобілем, виїхав на тротуар та збив дитину.

Внаслідок аварії потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент заподіяння. Дитина також отримала інвалідність.

12 червня 2025 року Кременецький районний суд визнав водія винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Однак під час розгляду кримінального провадження виникла обставина, яка могла вплинути на отримання потерпілою страхового відшкодування. У вироку суд зазначив, що обвинувачений нібито заплатив 482 тисячі гривень на лікування потерпілої та не відмовляється оплачувати лікування надалі.

Захист потерпілої не погодився з таким формулюванням. Адвокат Михайло Самуляк оскаржив вирок в апеляційному порядку, зазначаючи, що фактично йшлося про відшкодування моральної шкоди, яка не покривається страховою виплатою.

15 жовтня 2025 року Тернопільський апеляційний суд змінив вирок. Апеляційна інстанція вказала, що місцевий суд помилково зазначив у вироку про відшкодування обвинуваченим коштів на лікування потерпілої, оскільки це питання не досліджувалося і не вирішувалося судом.

Цивільна відповідальність водія на момент ДТП була застрахована у ПрАТ «СК «Євроінс Україна».

Після цього адвокат Володимир Янчишин в інтересах потерпілої дитини звернувся до суду з цивільним позовом до страхової компанії.

Розрахунок страхового відшкодування становив 321 395,86 гривні. Зокрема, 144 тисячі гривень — за шкоду, пов’язану зі стійкою втратою працездатності потерпілої, та 177 395,86 гривні — витрати, пов’язані з лікуванням.

Однак загальна сума перевищувала ліміт відповідальності страховика за полісом, тому заявлена до стягнення сума становила 320 тисяч гривень.

15 липня 2026 року Кременецький районний суд позов задовольнив повністю. Із ПрАТ «СК «Євроінс Україна» на користь потерпілої стягнули 320 тисяч гривень страхового відшкодування, а також 24 тисячі гривень витрат на правову допомогу.

Рішення суду набрало законної сили.