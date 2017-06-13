У Тернополі спіймали крадія велосипедів

Завдяки оперативному реагуванню на повідомлення про злочин співробітники Тернопільського відділу поліції не лише розкрили крадіжку, а й вилучили у зловмисника поцуплений велосипед.

До співробітників поліції звернувся житель обласного центру із заявою про крадіжку велосипеда. Двоколісник чоловік залишив у загальному коридорі близько обідньої пори, а коли через декілька годин захотів скористатися ним – транспорт мов корова язиком злизала. Вартість втраченого потерпілий оцінив у майже шість тисяч гривень.

Поліцейські оперативно відреагували на повідомлення заявника і вже через декілька годин вийшли на слід крадія. Ним виявився 41-річний тернополянин. У зловмисника вилучили крадений двоколісник.

Кримінальне провадження розпочато за частиною першою статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування.