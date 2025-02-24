У Борсуківській громаді ліквідували 5 стихійних сміттєзвалищ

Принагідно нагадуємо, що пунктом 2 статті 26 Закону України «Про управління відходами» визначено, що до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері управління відходами належить у тому числі: організація управління побутовими відходами, відходами будівництва та знесення; забезпечення ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ у межах населених пунктів; організація роботи пунктів роздільного збирання побутових відходів; надання інформації, проведення роз’яснювальної та просвітницької роботи серед населення щодо управління відходами тощо.