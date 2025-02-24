У Борсуківській громаді ліквідували 5 стихійних сміттєзвалищ
На адресу Інспекції надійшло звернення жителя Борсуківської громади щодо несанкціонованих сміттєзвалищ уздовж прибережної захисної смуги річки Горинь, а також поблизу сіл Снігурівка та Маневе Кременецького району.
На момент розгляду скарги, під час обстеження екоінспектором зазначених заявником земельних ділянок, жителі Борсуківської громади проводили роботи з ліквідації даних стихійних сміттєзвалищ.
Принагідно нагадуємо, що пунктом 2 статті 26 Закону України «Про управління відходами» визначено, що до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері управління відходами належить у тому числі: організація управління побутовими відходами, відходами будівництва та знесення; забезпечення ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ у межах населених пунктів; організація роботи пунктів роздільного збирання побутових відходів; надання інформації, проведення роз’яснювальної та просвітницької роботи серед населення щодо управління відходами тощо.
Станом на сьогодні несанкціоновані сміттєзвалища оперативно прибрано силами Борсуківської громади та зазначені земельні ділянки знаходяться в задовільному стані.
Державна екологічна інспекція у Тернопільській області закликає органи місцевого самоврядування здійснювати всі заходи в частині делегованих повноважень, не стояти осторонь, не чекати вимог від Інспекції, а самостійно виявляти та ліквідовувати порушення!