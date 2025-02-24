Росія за три роки здійснила понад 30 масованих атак на енергосистему України – Галущенко

Росія за три роки повномасштабної війни здійснила понад 30 масованих атак на об’єкти української енергетичної інфраструктури. Загальні збитки від них обчислюються мільярдами доларів.

Такі цифри назвав міністр енергетики Герман Галущенко.

Внаслідок цих атак пошкоджено понад 60 тисяч об’єктів енергетики.

«Кожна масована атака енергетики – це сто-двісті, а зараз і триста різних засобів уражень, які одночасно летять по електрогенерації, підстанціях, лініях електропередачі, газовій інфраструктурі. Крім того, точкові обстріли енергетики не вщухають щодня. Росія здійснює злочини, атакуючи об’єкти, критичні для роботи АЕС, та створюючи загрозу ядерної катастрофи», – написав він.

Крім того, 18 ГВт генерації, включаючи ГЕС, ТЕС та Запорізьку АЕС, росіяни окупували.

Найскладнішим був 2024 рік: на об’єкти української енергетики було скоєно 13 масованих атак, понад 10 ГВт потужностей було знищено чи пошкоджено.

«Жодна енергосистема світу не мала таких викликів. Та, попри нестримне бажання росії знищити нашу інфраструктуру, українська енергосистема залишається цілісною і функціонує. І в нас є світло, у нас є тепло», – наголосив міністр.