Оперативники міграційної поліції Тернопільщини викрили діяльність сутенерки з Харківщини

Фігурантці оголошено підозру за частинами 1 та 2 статті 303 Кримінального кодексу України. Санкція – до семи років позбавлення волі.

Упродовж декількох місяців оперативники міграційної поліції документували злочинну діяльність 26-річної уродженки Харківщини. Приїхавши на Тернопільщину, жінка взялася організовувати «бізнес» з надання сексуальних послуг. На себе взяла роль сутенерки.

Зі слів начальника відділу міграційної поліції ГУНП в Тернопільській області Мирона Кольби, зловмисниця приймала замовлення від клієнтів щодо надання платних послуг сексуального характеру, контролювала, аби не виникало перешкод для зайняття проституцією іншими особами, яких найняла, та отримувала частину заробітку.

На харківчанку «працювали» двоє жінок. Майже щодня вони приймали клієнтів, адже сутенерка подбала про рекламу послуг, розмістивши її на сайтах з інтимним контентом та в телеграм-каналі. Місцем зайняття проституцією ставали орендовані квартири. Вартість утіх – від двох з половиною до чотирьох тисяч гривень, залежно від часу, проведеного в компанії «найманої працівниці».

У «бізнесові» справи фігурантки втрутилися поліцейські. Сьогодні 26-річна харківчанка – підозрювана у кримінальному провадженні, розпочатому за частинами 1 та 2 статті 303 Кримінального кодексу України – сутенерство, вчинене щодо кількох осіб та повторно.

Досудове розслідування проводять слідчі Тернопільського районного управління поліції. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура.