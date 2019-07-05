У Чорткові на сміттєзвалище вивезли тлінні останки січових стрільців

Під час будівництва меморіалу на Чортківському цвинтарі, були вивезені на сміттєзвалище останки з 14 могил.

Вчора цю яму вже мали заливати бетоном і тільки завдяки громадським активіста, зокрема Володимиру Добрянському, Володимиру Мармус та іншим вдалось зупинити це свавілля і наругу над могилами, повідомляє ГО “Альтернатива – Чортків”.

Були небезпідставні підозри що саме в цьому місці знаходиться Військовий цвинтар де поховані Українські Стрільці, які загинули в 1919-1920-их роках. Про це, за життя, постійно говорив місцевий краєзнавець і дослідник Андрій Базалінський, про це неодноразово говорив репресований політв’язень Володимир Мармус.

Про те що потрібно провести дослідження перед початком будівельних робіт неодноразово наголошувала і ГО “Альтернатива-Чортків”, власне саме з цього приводу ми ініціювали скликання оргкомітету в березні 2018 року, на який було запрошено Святослава Шеремету (“Товариство пошуку жертв війни “Пам’ять”) який теж говорив про необхідність дослідження цієї ділянки.

Чому під час проведення робіт на цвинтарі не проводився нагляд з боку Тернопільської обласної інспекції охорони пам’яток історії та культури та археологічного контролю?

Чому роботи не припинились відразу після того, як натрапили на перші останки захоронень?

З цього приводу відкрито кримінальне провадження по факту напруги над могилами.