Запитай у Патріарха і отримай відповідь у Зарваниці

Від сьогодні і до 10 липня молодь, яка хоче отримати пораду чи дізнатися думку очільника УГКЦ Блаженнішого Святослава, має унікальну нагоду — запитати особисто про те, що цікавить, болить чи хвилює.

На найцікавіші із них Патріарх відповідатиме під час зустрічі з молоддю на прощі у Зарваниці, яка відбудеться 13 липня о 16 годині.

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13-14 липня відбудеться Загальноукраїнська проща до Марійського духовного центру «Зарваниця». Цьогоріч ця подія приурочена до 30-ліття виходу Української Греко-Католицької Церкви з підпілля та молитві за мир в Україні.

Молитву в Зарваниці очолить Блаженніший Святослав (Шевчук), Глава УГКЦ.

Традиційно, під час прощі відбудеться багатотисячний похід зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця, де єпископи, священики та вірні молитимуться Молебень до Богородиці, та проситимуть у Матері Божої миру й заступництва для українського народу.

Патріарх Святослав (Шевчук) зустрінеться із молоддю 13 липня о 16.00 год. Вночі 14 липня для молоді буде духовно-мистецька програма на співочому полі Зарваниці.

Програма прощі

Субота, 13 липня

16.00 – Зустріч молоді з Блаженнішим Патріархом Святославом (каплиця біля парафіяльної церкви).

18.30 – Вечірня (каплиця біля парафіяльної церкви).

19.30 – Архиєрейська Божественна Літургія (каплиця біля парафіяльної церкви).

22.00 – Похід зі свічками до чудотворного місця.

22.30 – Молебень до Пресвятої Богородиці (площа біля собору).

00.00 – Панахида за загиблими воїнами в АТО.

00.30 – Освячення води. Хресна дорога.

00.30 – Духовно-мистецька програма (співоче поле).

00.30 – Нічні чування (собор, підземна церква, парафіяльна церква, надбрамна церква та церква Пресвятої Євхаристії).

Неділя, 14 липня

7.00 – Утреня (собор).

8.30 – Похід владик і священників від собору до подіуму на чудотворному місці. Привітання владик.

9.00 – Архиєрейська Божественна Літургія, освячення води та релігійної атрибутики.

11.30 – Божественна Літургія (каплиця біля парафіяльної церкви).

12.00 – Божественна Літургія (собор).

14.00 – Божественна Літургія (собор).