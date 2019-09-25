У Чорткові перепоховали останки з 15 могил
Сьогодні, 25 вересня, на центральному міському кладовищі, що по вул. Ст. Бандери, перепоховали останки з 15 могил, які виявили під час спорудження меморіального комплексу з нагоди 100-річчя Чортківської офензими.
Нагадаємо, що під час відзначення 99-річчя Чортківської офензиви (16 червня 2018) голова Тернопільської, а також заступники голів Львівської та Івано-Франківської обласних державних адміністрацій підписали меморандум про спільне відзначення 100-річчя Чортківської офензиви, що передбачало, зокрема, будівництво меморіального комплексу, приуроченого легендарній наступальній операції.
Тож у липні цього року розпочалось будівництво комплексу, втім робітники майже відразу ж натрапили на людські останки. Як виявилось згодом, найімовірніше, скелети належать в’язням післявоєнного періоду ХХ століття (40-50-ті роки). Про це заявила антрополог Ольга Мінейко.
Сьогоднішнє перепоховання проходило за участі представників міської та районної влади, духовенства, чортківчан. Всечесні отці різних конфесій відслужили поминальну панахиду, а присутні, вшанувавши пам’ять загиблих, запалили поминальні лампадки.